Ковингтон: я даже не вспотел, валяя Масвидаля по октагону

Американский боец UFC Колби Ковингтон высказал мнение о том, что он с лёгкостью сможет подняться в средний вес и победить Исраэля Адесанью.

«Я чувствую себя очень уверенно и считаю, что буду довольно крупным фаворитом по сравнению с ним. Честно говоря, я так себя чувствую. Он не сможет отбиваться от моих ударов. Даже если он отобьёт один, за этим последует ещё 20 или 30. К тому же он не сможет победить, я уже второй в истории дивизиона по количеству тейкдаунов, хотя даже не думаю об этом. Вы видели, как в последнем бою я даже не вспотел, валяя Масвидаля по октагону», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.



В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.

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