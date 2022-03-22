Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: я даже не вспотел, валяя Масвидаля по октагону

Ковингтон: я даже не вспотел, валяя Масвидаля по октагону
Комментарии

Американский боец UFC Колби Ковингтон высказал мнение о том, что он с лёгкостью сможет подняться в средний вес и победить Исраэля Адесанью.

«Я чувствую себя очень уверенно и считаю, что буду довольно крупным фаворитом по сравнению с ним. Честно говоря, я так себя чувствую. Он не сможет отбиваться от моих ударов. Даже если он отобьёт один, за этим последует ещё 20 или 30. К тому же он не сможет победить, я уже второй в истории дивизиона по количеству тейкдаунов, хотя даже не думаю об этом. Вы видели, как в последнем бою я даже не вспотел, валяя Масвидаля по октагону», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022