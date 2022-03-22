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Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами. В дело вмешалась полиция

Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами. В дело вмешалась полиция
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Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон подрались в ресторане Papi Steak в Майами. В дело пришлось вмешаться полиции. Об этом сообщает журналист Энди Слейтер в своих социальных сетях.

«Покажи своё лицо, покажи им, каким ты стал. Я из округа Дейд, здесь то, что вы говорите, подтверждается фактами. Вот как всё решается в моём районе», — сказал Масвидаль

Некоторые источники также указывают, что Колби потерял зуб.

Напомним, Масвидаль встречался с Ковингтоном на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

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