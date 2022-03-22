Томпсон: Конора буду помнить всегда, как Мохаммеда Али

Американский боец Стивен Томпсон высказал мнение по поводу ирландца Конора Макгрегора.

Вы посмотрите на этих парней, которые сейчас поднимаются, как Хамзат Чимаев и Пэдди Пимблетт, и увидите, что вокруг них нет такой шумихи, как вокруг Макгрегора в своё время. Конор просто навсегда изменил игру. Я имею в виду, что он войдёт в историю UFC за всё. Он чемпион, самый высокооплачиваемый за всё время, самая большая звезда в истории UFC. Его будут помнить всегда, как Мохаммеда Али, — приводит слова Томпсона Middle Easy.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



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