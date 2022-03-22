Ган: Аспиналл более техничный и совершенный боец, чем я

Французский боец UFC Сириль Ган высказался по поводу британца Тома Аспиналла, который одержал победу в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204.

«Он парень, который двигается как я, но я думаю, что он даже более техничен, более совершенен, чем я, так что он — настоящая проблема для тяжёлого дивизиона в UFC», — приводит слова Гана RMC Sport.

UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.



На счету Волкова стало 10 поражений при 34 победах в смешанных единоборствах. Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и потерпел 2 поражения.



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