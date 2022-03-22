Волков опустился на одну строчку, Павлович ворвался в топ-11. Новый рейтинг UFC
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в столице Великобритании, Лондоне. Россиянин Александр Волков опустился на седьмое место в тяжёлом весе, а его соперник Том Аспиналл поднялся сразу на пять строчек и теперь идёт шестым.
Другой россиянин Сергей Павлович, одержавший победу в бою с Шамилем Абдурахимовым, поднялся на 11 строчку рейтинга.
На турнире в Лондоне выступал также британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, который одержал победу в дебютном поединке в UFC над американским бойцом Коди Дёрденом. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.
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