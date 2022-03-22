Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший соперник Петра Яна подписал контракт с Bare Knuckle FC

Бывший соперник Петра Яна подписал контракт с Bare Knuckle FC
Комментарии

Ветеран UFC Джимми Ривера подписал контракт с BKFC и планирует дебютировать в кулачных боях 6 мая.

«Это огромное подписание для нашей компании. Мы работали над ним несколько месяцев, и обе стороны очень рады продвижению вперёд. Репутация Джимми обещает захватывающие бои в клетке, и мы не можем дождаться, когда поклонники BKFC увидят его в действии. Это действительно особенный день для BKFC, чтобы сделать это объявление», — говорится в заявлении BKFC.

32-летний Ривера в последний раз дрался в феврале 2021 года, проиграв Педро Муньозу на турнире UFC Vegas 20. Ветеран Bellator и UFC, Ривера начал свою карьеру в октагоне в 2015 году с пяти побед подряд, а затем проиграл четыре из шести последних поединков в промоушене, одно из поражений ему нанёс россиянин Пётр Ян.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022