Бывший соперник Петра Яна подписал контракт с Bare Knuckle FC

Ветеран UFC Джимми Ривера подписал контракт с BKFC и планирует дебютировать в кулачных боях 6 мая.

«Это огромное подписание для нашей компании. Мы работали над ним несколько месяцев, и обе стороны очень рады продвижению вперёд. Репутация Джимми обещает захватывающие бои в клетке, и мы не можем дождаться, когда поклонники BKFC увидят его в действии. Это действительно особенный день для BKFC, чтобы сделать это объявление», — говорится в заявлении BKFC.

32-летний Ривера в последний раз дрался в феврале 2021 года, проиграв Педро Муньозу на турнире UFC Vegas 20. Ветеран Bellator и UFC, Ривера начал свою карьеру в октагоне в 2015 году с пяти побед подряд, а затем проиграл четыре из шести последних поединков в промоушене, одно из поражений ему нанёс россиянин Пётр Ян.

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