Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя». Двалишвили обратился к Петру Яну

«Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя». Двалишвили обратился к Петру Яну
Комментарии

Известный боец UFC Мераб Двалишвили обратился к российскому бойцу Петру Яну, которому скоро предстоит поединок за чемпионский пояс с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Двалишвили — друг Стерлинга, который регулярно помогает ему в тренировочном процессе.

«Я буду очень сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя и отправит обратно в Россию. Мы тебя ждём», — написал Двалишвили в «Твиттере».

В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

Год назад Пётр Ян избавился от пояса UFC. Вспоминаем этот невероятный апсет Год назад Пётр Ян избавился от пояса UFC. Вспоминаем этот невероятный апсет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022