«Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя». Двалишвили обратился к Петру Яну

Известный боец UFC Мераб Двалишвили обратился к российскому бойцу Петру Яну, которому скоро предстоит поединок за чемпионский пояс с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Двалишвили — друг Стерлинга, который регулярно помогает ему в тренировочном процессе.



«Я буду очень сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя и отправит обратно в Россию. Мы тебя ждём», — написал Двалишвили в «Твиттере».



В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.