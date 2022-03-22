Геннадий Головкин рассказал о личной неприязни со стороны Канело

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин высказался по поводу Сауля Альвареса, с которым встречался дважды в карьере.
«Прежде всего с моей стороны нет никакой вражды к Канело, я не принимаю это на свой счёт. Но комментируя его подход, он говорит, что наше противостояние имеет личные моменты. А где он был после нашего второго боя? Почему он так долго пытался накопить эту неприязнь? Это как-то непрофессионально, слишком низко, когда боец так описывает свой подход к бою.
Бой с ним? Сейчас преждевременно вести дискуссию, слишком много «если». Если один боец победит другого и так далее. Давайте подождём до мая, давайте подождём, когда наши бои останутся позади, тогда мы сможем обсудить и лучше понять, что происходит.
Конечно, я всегда рад вернуться на ринг, и это здорово, что бокс возвращается. Вся традиция бокса всё ещё жива. Я также рад, что у меня достаточно сил, чтобы продолжать демонстрировать качественный бокс своим поклонникам. Так что вы ещё увидите меня на ринге», — приводит слова Головкина BoxingScene.
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