Минаков назвал причину поражения Волкова в бою с Аспиналлом

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков высказался по поводу поражения Александра Волкова в бою с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204.

«В очередной раз Саша, наверное, психологически не справляется с важными поединками. Как только ему выпадает более-менее статусный поединок, он почему-то проигрывает с разгромом. По сути, у него всегда одна и та же ошибка, которая приводит его к поражению. И сейчас так же вышло. Когда его атакуют, когда его валят, он ничего противопоставить не может. Он хорош на своей дистанции только тогда, когда он сам диктует темп боя. На мой взгляд, на протяжении многих лет Сашина ошибка в том, что он учится бороться в партере, но при этом не учится стоять на ногах, защищаться от бросков. Я с большим уважением отношусь к Саше, и мне правда жалко. У него есть всё, чтобы забрать пояс, нужно просто уделить внимание защите», — приводит слова Минакова «Спорт-экспресс».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».