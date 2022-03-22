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«Тоже хочу драться со стариком». Эллиотт ответил на вызов Мокаева

«Тоже хочу драться со стариком». Эллиотт ответил на вызов Мокаева
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Американский боец UFC Тим Эллиотт, выступающий в наилегчайшем весе, отреагировал на вызов со стороны британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Конечно, многие хотят драться с 36-летним динозавром в дивизионе. Я тоже хочу драться со стариком. У меня больше бонусов в UFC, чем у тебя реальных боёв! Тебе ещё только предстоит привести в порядок свои цифры. Пока это только показатели новичка», — написал Эллиотт в своём «твиттере».

Напомним, Мокаев последний бой провёл с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.

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