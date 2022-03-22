Джаред Лето рассказал, что хотел бы сыграть роль Макгрегора в фильме о UFC

Знаменитый американский музыкант и актёр Джаред Лето признался, что хотел бы передать образ экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора в фильме про UFC, если он когда-нибудь выйдет на экраны.



«Если бы мы снимали фильм о UFC, если бы я был моложе, я бы сыграл Конора Макгрегора. В конце концов у меня тоже есть борода. То, что делает Конор и что проделывают все эти парни и девушки, просто невероятно. Быть может, я слишком стар, чтобы играть Конора, но никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Лето The Irish Sun.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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