Тимофей Цзю объяснил, почему считает Сауля «Канело» Альвареса эталоном бокса

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю в преддверии поединка с 34-летним американцем Терреллом Гуше раскритиковал график проведения боёв американскими боксёрами.

«Я здесь не для того, чтобы сидеть без дела. Эти ребята из дивизиона проводят только один бой в год, а потом уходят в отпуск на восемь месяцев. Я никогда этого не понимал. Сейчас Канело — эталон бокса. Он лучший в этом виде спорта, и он проводит три-четыре боя в год. Вот к чему бойцы должны стремиться и этим пользоваться», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Старший сын легендарного боксёра Кости Цзю 26 марта в Миннеаполисе проведёт 10-й поединок за последние 3 года. Всего за плечами Тимофея 20 профессиональных боёв, в которых он одержал 20 побед, 15 из них закончив нокаутом.