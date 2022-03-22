Тимофей Цзю объяснил, почему считает Сауля «Канело» Альвареса эталоном бокса

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю в преддверии поединка с 34-летним американцем Терреллом Гуше раскритиковал график проведения боёв американскими боксёрами.
«Я здесь не для того, чтобы сидеть без дела. Эти ребята из дивизиона проводят только один бой в год, а потом уходят в отпуск на восемь месяцев. Я никогда этого не понимал. Сейчас Канело — эталон бокса. Он лучший в этом виде спорта, и он проводит три-четыре боя в год. Вот к чему бойцы должны стремиться и этим пользоваться», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Старший сын легендарного боксёра Кости Цзю 26 марта в Миннеаполисе проведёт 10-й поединок за последние 3 года. Всего за плечами Тимофея 20 профессиональных боёв, в которых он одержал 20 побед, 15 из них закончив нокаутом.
- 22 марта 2022
-
19:21
-
18:55
-
18:20
-
17:20
-
16:28
-
15:44
-
14:59
-
14:34
-
13:19
-
12:17
-
11:22
-
10:32
-
09:34
-
09:17
-
08:59
-
08:54
-
06:44
-
00:49
- 21 марта 2022
-
23:46
-
22:36
-
21:42
-
20:49
-
19:39
-
18:44
-
17:39
-
16:32
-
15:58
-
14:44
-
13:28
-
12:18
-
11:29
-
10:08
-
09:12
-
08:37
- 20 марта 2022
-
23:51