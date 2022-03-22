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Серджио Петтис получил травму и не выступит на Bellator 279. Названа замена

Серджио Петтис получил травму и не выступит на Bellator 279. Названа замена
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Американский боец Bellator, чемпион легчайшего веса Серджио Петтис получил повреждение, из-за чего не сможет выступить на турнире по смешанным единоборствам Bellator 279, который состоится 23 апреля на Гавайях. Об этом информирует CBS Sports.

Петтис на турнире должен был сразиться с соотечественником Рауфеоном Стотсом. Теперь вместо Петтиса выступит Хуан Арчулета. Бойцы поспорят за право обладать временным поясом чемпиона Bellator в легчайшем весе.

«Это большая честь для меня. Признаюсь, что взволнован и благодарен за такую возможность. Я готов вернуть свой пояс. К счастью, я не прекращал тренировки после того, как потерял свой титул. По сути ничего не изменилось. Всё это время я готовился», — сказал Арчулета.

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