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Харди: Яну не нужны секунданты, он и так заберёт пояс у Стерлинга

Харди: Яну не нужны секунданты, он и так заберёт пояс у Стерлинга
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Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Дэн Харди выразил мнение, что российский боец ММА Пётр Ян вполне может обойтись и без секундантов в поединке с обладателем пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американцем Алджэмейном Стерлингом. Ранее Ян сообщил, что его секундантам не выдали визы в США.

«Я не думаю, что ему нужны секунданты. Он такой хладнокровный парень, что мог бы просто выйти туда, прихватив бутылку воды со льдом. Ему просто не требуются никакие инструкции. Полагаю, он заберёт пояс у Стерлинга», — сказал Харди в интервью на канале The Schmo в YouTube.

Ян и Стерлинг проведут бой 10 апреля на турнире UFC 273.

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