Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы бойцы, которые проведут титульный бой в наилегчайшем весе

Названы бойцы, которые проведут титульный бой в наилегчайшем весе
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Дейвисон Фигейреду и мексиканский боец ММА Брэндон Морено сразятся друг с другом в четвёртый раз. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.

Фигейреду и Морено поспорят за пояс в наилегчайшем весе UFC. Предполагается, что поединок пройдёт в июле.

Напомним, в предыдущий раз Дейвисон и Брэндон проводили бой в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.

Впервые они сразились на UFC 256 в конце 2020 года. Противостояние завершилось вничью.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022