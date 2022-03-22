Названы бойцы, которые проведут титульный бой в наилегчайшем весе
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Бразильский боец смешанных единоборств Дейвисон Фигейреду и мексиканский боец ММА Брэндон Морено сразятся друг с другом в четвёртый раз. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.
Фигейреду и Морено поспорят за пояс в наилегчайшем весе UFC. Предполагается, что поединок пройдёт в июле.
Напомним, в предыдущий раз Дейвисон и Брэндон проводили бой в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.
Впервые они сразились на UFC 256 в конце 2020 года. Противостояние завершилось вничью.
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