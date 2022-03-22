Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC Омари Ахмедов узнал имя следующего соперника на турнире PFL

Экс-боец UFC Омари Ахмедов узнал имя следующего соперника на турнире PFL
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов выступит в первом турнире регулярного сезона PFL 21 апреля. Соперником Ахмедова будет представитель Чехии Виктор Пешта. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. До этого в течение месяца будут проводиться отборочные турниры.

Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе и одной ничьей. В дебютном поединке в PFL Омари уступил нокаутом американцу Джордану Янгу.

Трансляции Bellator, PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022