Экс-боец UFC Омари Ахмедов узнал имя следующего соперника на турнире PFL

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов выступит в первом турнире регулярного сезона PFL 21 апреля. Соперником Ахмедова будет представитель Чехии Виктор Пешта. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. До этого в течение месяца будут проводиться отборочные турниры.



Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе и одной ничьей. В дебютном поединке в PFL Омари уступил нокаутом американцу Джордану Янгу.

Трансляции Bellator, PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.