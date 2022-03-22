Усик получил разрешение выехать с Украины для подготовки к бою с Джошуа
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну, чтобы начать тренировочный сбор для подготовки к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
Ранее стало известно, что бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко дал понять, что не намерен покидать страну в ближайшее время.
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