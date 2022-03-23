Гегард Мусаси и Джонни Эблин проведут титульный бой в среднем весе Bellator
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Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси следующий бой проведёт с американцем Джонни Эблином. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Поединок намечен на июнь и будет носить статус титульного.
Напомним, в ночь на 26 февраля мск Мусаси защищал свой титул в поединке с американским бойцом Остином Вандерфордом. Поединок завершился в первом раунде после того, как Гегард за 1,25 минуты нокаутировал соперника. Всего в смешанных единоборствах Мусаси одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.
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