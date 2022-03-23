Пол заявил, что готов тренироваться шесть месяцев в ММА, чтобы подраться с Макгрегором

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил, что готов тренироваться в ММА шесть месяцев, чтобы подраться с Конором Макгрегором.
«Кто сказал, что я не волнуюсь? Он занимается этим уже 15 лет. Но я знаю, что у меня есть отличный шанс, учитывая, что я становлюсь лучше. Я проведу шесть месяцев, утром, днём и ночью, тренируясь с лучшими тренерами ММА в мире, сделав себя фаворитом.
Конор, ты был эгоистом всю свою жизнь. Ты богатый чудак, который позирует, думает, что крутые часы и костюмы сделают людей похожими на тебя. Прими моё предложение и давай сделаем что-то большее, чем ты. Я готов», — цитирует Пола The Sun.
В декабре 2021 года Пол победил другого экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.
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