Пейдж Ванзант рассказала, почему больше никогда не вернётся в UFC

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант рассказала, почему больше никогда не будет выступать в UFC.

«Я могла бы завершить карьеру завтра и быть финансово свободной, и мои дети были бы довольно близки к тому, чтобы быть финансово свободными. Мне достаточно повезло, я создала себе имя, я знаю, как усердно я работала в UFC, и знаю, сколько самоотверженности у меня было. Когда мой контракт с UFC закончился, я смогла выйти оттуда и, к счастью, подписала контракт с BKFC. Мне предложили отличный контракт. Это открыло двери для всех других вещей, которые я не могла делать, когда была в UFC.

Конечно, я люблю UFC. Мне нравится организация. Есть причина, по которой они так успешны. Есть причина, по которой они смогли добраться до этого уровня. У них есть хорошо смазанная машина, и они очень, очень хороши в этом.

Но в глубине души я знаю, что больше никогда не буду за них драться только потому, что они мало платят. Я не вижу смысла возвращаться в UFC. Сейчас мне достаточно повезло, я довела себя до определенного уровня, и я могу это и использовать, куда бы я ни пошла», — приводит слова Ванзант MMA Fighting.

Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.