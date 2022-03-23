Пейдж Ванзант рассказала, почему больше никогда не вернётся в UFC

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант рассказала, почему больше никогда не будет выступать в UFC.
«Я могла бы завершить карьеру завтра и быть финансово свободной, и мои дети были бы довольно близки к тому, чтобы быть финансово свободными. Мне достаточно повезло, я создала себе имя, я знаю, как усердно я работала в UFC, и знаю, сколько самоотверженности у меня было. Когда мой контракт с UFC закончился, я смогла выйти оттуда и, к счастью, подписала контракт с BKFC. Мне предложили отличный контракт. Это открыло двери для всех других вещей, которые я не могла делать, когда была в UFC.
Конечно, я люблю UFC. Мне нравится организация. Есть причина, по которой они так успешны. Есть причина, по которой они смогли добраться до этого уровня. У них есть хорошо смазанная машина, и они очень, очень хороши в этом.
Но в глубине души я знаю, что больше никогда не буду за них драться только потому, что они мало платят. Я не вижу смысла возвращаться в UFC. Сейчас мне достаточно повезло, я довела себя до определенного уровня, и я могу это и использовать, куда бы я ни пошла», — приводит слова Ванзант MMA Fighting.
Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.
- 23 марта 2022
-
03:11
-
02:21
-
01:06
-
00:53
- 22 марта 2022
-
23:55
-
23:30
-
22:46
-
21:45
-
21:08
-
20:25
-
19:21
-
18:55
-
18:20
-
17:20
-
16:28
-
15:44
-
14:59
-
14:34
-
13:19
-
12:17
-
11:22
-
10:32
-
09:34
-
09:17
-
08:59
-
08:54
-
06:44
-
00:49
- 21 марта 2022
-
23:46
-
22:36
-
21:42
-
20:49
-
19:39
-
18:44
-
17:39