Александр Романов сразится с Таннером Босером в UFC Fight Night 205

Молдавский боец Александр Романов заменит Родриго Насименто в бою с канадцем Таннером Бозером. Поединок запланирован на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе.



Насименто получил травму, подробности которой не раскрываются. Для Романова этот бой, который состоится 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, будет 16-м в профессиональных смешанных единоборствах и пятым под эгидой UFC. На счету Романова 15 побед и ни одного поражения. Бозер проведёт свой первый поединок с июня 2021-го. Для 30-летнего бойца этот бой будет восьмым под эгидой UFC.



Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между топ-10 Амандой Лемос и бывшей чемпионкой Джессикой Андраде, которая в настоящее время занимает первое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

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