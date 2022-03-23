Джейк Пол жёстко отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона в ресторане
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался о драке, которую устроили бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.
«Масвидаль — сука, устроившая засаду на Колби. Что, не мог ничего поделать с ним в октагоне, поэтому зашёл исподтишка?» — написал Пол на своей странице в «Твиттере».
Вскоре после боя Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Ковингтона. По словам Масвидаля, тот плохо отзывался о его детях.
Впоследствии известно, что Масвидалю было предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. При этом полиция не стала называть имя потерпевшего.
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