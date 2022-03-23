Том Аспиналл установил рекорд UFC после победы над Александром Волковым

В минувшую субботу, 19 марта 2022 года, в Лондоне состоялся турнир UFC Fight Night 204. В главном событии британский тяжеловес Том Аспиналл в первом раунде одолел россиянина Александра Волкова. Аспиналл не только продлил свою победную серию в организации, но и установил рекорд.
Британский боец добился пяти побед быстрее всех бойцов UFC. Чтобы одолеть Волкова, а также Сергея Спивака, Андрея Орловского, Алана Бодо и Джейка Колье, британцу хватило 14 минут и 24 секунд. Это меньше, чем стандартный трёхраундовый поединок. По этому показателю он обошёл Ронду Роузи, которая победила пятерых соперниц за 17 минут и 23 секунды. На третьей строчке теперь идет Фрэнк Мир (19 минут и 28 секунд).
Ближе всех из действующих бойцов к улучшению этого результата подобрался Хамзат Чимаев. На счету шведского бойца чеченского происхождения четыре победы, на которые он затратил в общей сложности 7 минут 54 секунды.
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