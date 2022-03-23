«Общий рекорд 57-0». Тренер Хабиба верит, что братья Орла станут чемпионами

Наставник команды АКА, в которой тренируется команда Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес выложил в социальных сетях фото тренировочного процесса с бойцом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

«Тренируюсь с будущим чемпионом Усманом Нурмагомедовым. Умар Нурмагомедов тоже станет чемпионом. У них троих [вместе с Хабибом] суммарный рекорд 57-0, и скоро все будут носить чемпионский титул», – написал наставник в социальных сетях.

Усман Нармугомедов и Хавьер Мендес Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Хабиб провел 29 поединков в смешанных единоборствах и все завершил победами. Рекорд Усмана и Умара Нурмагомедовых идентичен – 14-0. В предыдущем поединке Умар задушил Брайана Келлехера на турнире UFC 272, а Усман тем же способом уверенно одолел Патрика Пиетилу в карде Bellator 269.