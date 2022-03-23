«Общий рекорд 57-0». Тренер Хабиба верит, что братья Орла станут чемпионами

Наставник команды АКА, в которой тренируется команда Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес выложил в социальных сетях фото тренировочного процесса с бойцом Bellator Усманом Нурмагомедовым.
«Тренируюсь с будущим чемпионом Усманом Нурмагомедовым. Умар Нурмагомедов тоже станет чемпионом. У них троих [вместе с Хабибом] суммарный рекорд 57-0, и скоро все будут носить чемпионский титул», – написал наставник в социальных сетях.
Усман Нармугомедов и Хавьер Мендес
Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса
Хабиб провел 29 поединков в смешанных единоборствах и все завершил победами. Рекорд Усмана и Умара Нурмагомедовых идентичен – 14-0. В предыдущем поединке Умар задушил Брайана Келлехера на турнире UFC 272, а Усман тем же способом уверенно одолел Патрика Пиетилу в карде Bellator 269.
- 23 марта 2022
-
10:27
-
10:15
-
10:08
-
09:14
-
09:04
-
08:01
-
07:49
-
07:13
-
03:11
-
02:21
-
01:06
-
00:53
- 22 марта 2022
-
23:55
-
23:30
-
22:46
-
21:45
-
21:08
-
20:25
-
19:21
-
18:55
-
18:20
-
17:20
-
16:28
-
15:44
-
14:59
-
14:34
-
13:19
-
12:17
-
11:22
-
10:32
-
09:34
-
09:17
-
08:59
-
08:54
-
06:44