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«Я просто делаю свою работу». Пётр Ян показал фото с тренировки

«Я просто делаю свою работу». Пётр Ян показал фото с тренировки
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал фотографию, сделанную на тренировке.

«Утро рабочее. Андрюха, Шара — от души за тренировку, братцы. Осталось немного, и в бой. Я просто делаю свою работу! Дисциплинированно изо дня в день», — написал Ян в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В настоящее время Ян готовится к поединку с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом. Он запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Ян тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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