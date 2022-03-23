Джейк Пол обратил внимание на существенную разницу между доходами UFC и гонорарами бойцов

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, вновь высказался на тему несправедливой оплаты бойцов промоушена UFC.
«В UFC неоднократно заявляли, что увеличили гонорары своим бойцам на 600% по сравнению с 2005 годом. Однако выручка промоушена увеличилась на 1700%, а чистая прибыль — на 6200%. Это в 10 раз больше, чем увеличение зарплат бойцов», — написал Пол в своём «твиттере».
Ранее Джейк не раз выступал с критикой президента UFC Даны Уайта, указывая на заниженную оплату бойцов промоушена. Не так давно Пол предложил UFC выделять бонус в размере $ 50 тыс. каждому победителю.
В декабре 2021 года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА.
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