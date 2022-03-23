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Менеджер Усика грубо ответил журналисту, написавшему о разрешении боксёра покинуть Украину

Менеджер Усика грубо ответил журналисту, написавшему о разрешении боксёра покинуть Украину
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика выступил с критикой в адрес журналиста Майка Коппинджера. Ранее Коппинджер заявил, что Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну, чтобы начать тренировочный сбор для подготовки к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

«Тебе, засранец, нужно перестать публиковать фальшивые новости о моих бойцах. Говорю тебе, держись подальше от всех моих парней. И позвольте мне сказать тебе кое-что, умник. Усику не нужно получать специальное разрешение на выезд из страны, так как он отец троих детей. Это норма украинского законодательства. Прежде чем что-либо писать, сначала проверь», — написал Климас в своём «твиттере».

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