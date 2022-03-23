Денис Тюлюлин показал содержимое сумки бойца UFC
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин разместил новое видео в своём телеграм-канале, где показал содержимое сумки бойца UFC.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:
Содержимое сумки секунданта показал и тренер Тюлюлина.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:
Ранее стало известно, что Тюлюлин дебютирует в UFC, сразившись с соотечественником Алиасхабом Хизриевом. Поединок состоится в ночь на 26 марта мск на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 33. Соревнования состоятся в Коламбусе (штат Огайо, США). Тюлюлин выйдет на коротком уведомлении, заменив немецкого бойца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова.
Главным событием турнира в Коламбусе станет бой американцев Кёртиса Блэйдса и Криса Докоса.
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