Боец UFC заявил, что побил бы Брюса Ли
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30-летний американский боец смешанных единоборств Микки Галл выразил мнение, что одолел бы знаменитого актёра и популяризатора боевых искусств Брюса Ли.
«Прежде всего хочу сказать, что побил бы Брюса Ли. Да, я бы побил его, даже когда он был в расцвете сил. 100 процентов. Сейчас я выступаю в UFC. А где сражался Брюс Ли? В фильмах», — сказал Галл в MGGM podcast.
Брюс Ли скончался на 33-м году жизни во время съёмок фильма «Игра смерти». По официальной версии, у него случился отёк мозга на фоне приёма таблетки от головной боли.
Напомним, последний бой в промоушене UFC Галл провёл 4 декабря 2021 года. Соперником Микки был его соотечественник Алекс Мороно. Победу в этом поединке решением судей праздновал Мороно.
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