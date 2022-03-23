«Пояс Микки Мауса». Тайсон Фьюри рассказал о достижениях Диллиана Уайта
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказал мнение по поводу соотечественника Диллиана Уайта.
«Если мы будем исходить из заслуг и завоёванных титулов, то что он на самом деле выиграл? Он уже выигрывал титул чемпиона Великобритании, но это максимум. Он выиграл какой-то промежуточный титул WBC, или как его там, но это не настоящий титул. Это не официальный пояс. Неважно, WBC Silver. Это как пояс Микки Мауса. Надеюсь, WBC не против, что я так говорю, но это не мировой титул. Маурисио сам бы так сказал. Это не мировой титул. Это пояс ступеньки для молодого бойца, который поднимается», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
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