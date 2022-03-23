Костя Цзю поделился мнением о фаворите боксёрского боя Харитонов — Исмаилов
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением по поводу предстоящего боксёрского поединка между Сергеем Харитоновым и Магомедом Исмаиловым.
«Мне сложно выделить фаворита в возможном боксёрском поединке Харитонова и Исмаилова. Я обоих тренировал, хорошо знаю парней, у меня с ними приятельские отношения. Пожалуй, у Харитонова чуть больше опыта: Сергей много спарринговал с боксёрами, имеет определённые достижения в боксе. Габариты у них с Магомедом немного разные. Но выделять никого не буду, мне здесь сложно сохранять нейтралитет», — рассказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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