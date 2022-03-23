Шауб рассказал, чем отличается Пимблетт от Макгрегора
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Экс-боец и ведущий популярных подкастов Брендан Шауб сравнил восходящую звезду ММА Пэдди Пимблетта и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Знаете, его бьют. Он действительно получает удары. Это делает его более захватывающим, но это немного пугает, если вы собираетесь сравнивать его с Конором Макгрегором. Очевидно, что его стойка не так хороша и не так четка, как у Макгрегора. Это стиль и опыт, он взволнован во время боя, это может быть проблемой, но я уверен, что его команда понимает то же самое.
Это как видеоигра — следующий уровень становится сложнее, сложнее, сложнее. Ты доходишь до определённого момента, когда ты уже не можешь допускать пропуск таких ударов», — приводит слова Шауба BJ Penn.
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