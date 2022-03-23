Хамзат Чимаев выразил желание потренироваться с Джоном Джонсом
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что он хочет потренироваться с американцем Джоном Джонсом.
«Возможно, я напишу Джону Джонсу. Я сказал, что хочу потренироваться с ним. Парни, которых он побил, были монстрами в его весовой категории.
Он не получал лёгких соперников, но делал так, что они выглядели лёгкими. Джонс дрался против Густафссона, а я знаю, насколько хорош Алекс», — сказал Чимаев на своём YouTube-канале.
Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.
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