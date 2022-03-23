Чимаев — об Аспиналле: Нганну нужно быть готовым к этому парню. Это следующая звезда

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу британца Тома Аспиналла, который одержал победу в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204.
«Нганну нужно быть готовым к этому парню. Он быстрый, а ещё у него хорошие борьба и грэпплинг. Он хорош. Аспиналл почти сломал Волкову руку.
Это следующая английская звезда. Он реально хорош. Аспиналл – разносторонний боец. У него есть всё, чтобы стать чемпионом», — сказал Чимаев на своём YouTube-канале.
UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.
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