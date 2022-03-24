Стали известны подробности задержания Конора Макгрегора

Карен Кесслер, представитель бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, прокомментировала задержание своего клиента за опасное вождение. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс.

Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке», — приводятся слова Кесслер в «твиттере» ESPN.

Также, Сержант Маргарет Фланаган сообщила, что мужчина в возрасте 30 лет был арестован за опасное вождение в районе Палмерстаун Дублина во вторник вечером. По словам Фланагана, мужчина был доставлен в отделение полиции Лукана, где ему было предъявлено обвинение. Позже его освободили в ожидании решения Окружного суда, который назначен на более поздний срок.

Боец уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в следующем месяце. Ранее он уже представал перед тем же судом в 2017 году, когда его оштрафовали на € 400 за превышение скорости.