Чимаев высказался о потенциальном поединке Усман – Макгрегор в UFC

27-летний шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, выраиз мнение о возможном поединке действующего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана с экс-чемпионом в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором.

«Если Конор хочет вернуться и ему нужна какая-то помощь, тогда мы здесь. Если он хочет сразиться с Усманом, я думаю, это вполне может произойти, потому что Макгрегор слишком известен и знаменит. Они оба смогут прилично заработать с этого поединка. Вот почему, если они захотят подраться, то думаю, UFC тоже не будет этому препятствовать.

Когда я закончу с Гилбертом Бёрнсом, я думаю, что буду следующим претендентом на титул. Но это бизнес. Кто знаменит, зарабатывает больше денег, — того и выбирают. Я это понимаю, но посмотрим, что будет дальше. Если Конор хочет прийти и потренироваться с нами, добро пожаловать», — приводит слова Чимаева MMA Junkie со ссылкой на YouTube-канал Хамзата.

Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с тех пор, как проиграл в третьем бою Дастину Порье на UFC 264 в июле 2021 года. Ирландец получил перелом ноги в первом раунде и с тех пор занят своим восстановлением. Недавно он заявил, что должен получить разрешение на возвращение к полноценным спаррингам в апреле.