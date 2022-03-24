Чимаев высказался о потенциальном поединке Усман – Макгрегор в UFC

27-летний шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, выраиз мнение о возможном поединке действующего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана с экс-чемпионом в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором.
«Если Конор хочет вернуться и ему нужна какая-то помощь, тогда мы здесь. Если он хочет сразиться с Усманом, я думаю, это вполне может произойти, потому что Макгрегор слишком известен и знаменит. Они оба смогут прилично заработать с этого поединка. Вот почему, если они захотят подраться, то думаю, UFC тоже не будет этому препятствовать.
Когда я закончу с Гилбертом Бёрнсом, я думаю, что буду следующим претендентом на титул. Но это бизнес. Кто знаменит, зарабатывает больше денег, — того и выбирают. Я это понимаю, но посмотрим, что будет дальше. Если Конор хочет прийти и потренироваться с нами, добро пожаловать», — приводит слова Чимаева MMA Junkie со ссылкой на YouTube-канал Хамзата.
Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с тех пор, как проиграл в третьем бою Дастину Порье на UFC 264 в июле 2021 года. Ирландец получил перелом ноги в первом раунде и с тех пор занят своим восстановлением. Недавно он заявил, что должен получить разрешение на возвращение к полноценным спаррингам в апреле.
- 24 марта 2022
-
07:42
-
06:49
-
06:44
-
03:53
- 23 марта 2022
-
23:27
-
23:10
-
22:28
-
21:32
-
20:20
-
20:16
-
19:10
-
18:18
-
17:25
-
17:04
-
16:31
-
15:53
-
14:46
-
14:32
-
13:48
-
12:35
-
12:13
-
11:48
-
11:07
-
10:49
-
10:27
-
10:15
-
10:08
-
09:14
-
09:04
-
08:01
-
07:49
-
07:13
-
03:11
-
02:21
-
01:06