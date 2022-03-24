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«Слушал, но ничего не понимал». Чимаев – о советах Сехудо

«Слушал, но ничего не понимал». Чимаев – о советах Сехудо
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который в социальных сетях разместил вместе с ним совместную фотографию, подписав её словами: «Когда величайший говорит, вы внимательно слушаете».

«Я слушал, но ничего не понимал. Но я получил лучшую подготовку уже у лучшего тренера», — написал Чимаев.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Чимаев рассказал, что он хочет потренироваться с американцем Джоном Джонсом.

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