Тим Цзю: мой следующий бой будет за чемпионский пояс. Это всё, что я знаю

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю рассказал, какой поединок будет его ждать в случае победы над Террелом Гуше. Старший сын легендарного боксёра Кости Цзю выйдет в ринг 26 марта, это будет его десятый бой за последние три года.



«Я обязательный претендент от WBO. Что будут делать другие парни, меня не интересует. Обладатель титула может подраться со мной, чтобы потерять его. Или просто отказаться от пояса. Мой следующий бой будет за чемпионский пояс. Это всё, что я знаю. А потом я буду защищать свой титул», — приводит слова Тимофея Цзю BoxingScene.



Всего за плечами Тимофея 20 профессиональных боёв, в которых он одержал 20 побед, 15 из них добыв нокаутом. В последнем поединке Цзю победил Такеши Иноуэ.