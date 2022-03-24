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Обидчик Ислама Мамедова продлил контракт с Bellator и получил нового соперника

Обидчик Ислама Мамедова продлил контракт с Bellator и получил нового соперника
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Знаменитый боец смешанных единоборств Бенсон Хендерсон подписал новый контракт с промоушеном Bellator. Американский ветеран находился в статусе свободного агента менее двух месяцев. Его следующим соперником станет Питер Куилли.

«Я очень хочу завоевать пояс Bellator, надеть его на талию. Мне было немного неловко перед Bellator, я не выполнил ожиданий, зато получил от них много денег. Хотя не сделал того, зачем меня брали. Подписание в качестве свободного агента — это большой шаг от промоушена. Я должен был завоевать титул. Но показать блестящих выступлений так и не смог. Теперь смогу исправиться», — приводит слова Хендерсона The MMA Hour.

Напомним, в своём последнем поединке экс-чемпион UFC встречался с россиянином Исламом Мамедовым. Хендерсон одержал победу раздельным решением судей.

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