Обидчик Ислама Мамедова продлил контракт с Bellator и получил нового соперника

Знаменитый боец смешанных единоборств Бенсон Хендерсон подписал новый контракт с промоушеном Bellator. Американский ветеран находился в статусе свободного агента менее двух месяцев. Его следующим соперником станет Питер Куилли.



«Я очень хочу завоевать пояс Bellator, надеть его на талию. Мне было немного неловко перед Bellator, я не выполнил ожиданий, зато получил от них много денег. Хотя не сделал того, зачем меня брали. Подписание в качестве свободного агента — это большой шаг от промоушена. Я должен был завоевать титул. Но показать блестящих выступлений так и не смог. Теперь смогу исправиться», — приводит слова Хендерсона The MMA Hour.



Напомним, в своём последнем поединке экс-чемпион UFC встречался с россиянином Исламом Мамедовым. Хендерсон одержал победу раздельным решением судей.