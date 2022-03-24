Олейник: Волков уже старенький, пора заканчивать. То ли дело Олейник

Знаменитый боец UFC Алексей Олейник прокомментировал ироничное высказывание Александра Шлеменко, который заявил, что Александру Волкову нужно «завершать карьеру».
«Я согласен, Саше пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело — Олейник (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сколько у нас с ним разница, лет 11-12? Поэтому Саша уже старый. Ну это шутка, конечно. А если серьёзно — у нас всё в голове. Кто-то в тридцать заканчивает окончательно, а кто-то в 45 дерётся. Да, сейчас у Саши сложный период, когда ты что-то упорно делаешь, а результат не приходит. Нужно что-то перестроить в голове. Могу привести аналогию с трактором: грохочешь на дороге, тебя обгоняют автомобили. А тебе надо просто съехать с дороги в поле, где другие увязнут», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полное интервью с Алексеем Олейником читайте на «Чемпионате» сегодня.
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