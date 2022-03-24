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Олейник: Волков уже старенький, пора заканчивать. То ли дело Олейник

Олейник: Волков уже старенький, пора заканчивать. То ли дело Олейник
Эксклюзивное интервью с Алексеем Олейником
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Знаменитый боец UFC Алексей Олейник прокомментировал ироничное высказывание Александра Шлеменко, который заявил, что Александру Волкову нужно «завершать карьеру».

«Я согласен, Саше пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело — Олейник (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сколько у нас с ним разница, лет 11-12? Поэтому Саша уже старый. Ну это шутка, конечно. А если серьёзно — у нас всё в голове. Кто-то в тридцать заканчивает окончательно, а кто-то в 45 дерётся. Да, сейчас у Саши сложный период, когда ты что-то упорно делаешь, а результат не приходит. Нужно что-то перестроить в голове. Могу привести аналогию с трактором: грохочешь на дороге, тебя обгоняют автомобили. А тебе надо просто съехать с дороги в поле, где другие увязнут», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Полное интервью с Алексеем Олейником читайте на «Чемпионате» сегодня.

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