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Шлеменко — о Макгрегоре: он бунтарь и нарушает правила, тем самым привлекает интерес

Шлеменко — о Макгрегоре: он бунтарь и нарушает правила, тем самым привлекает интерес
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу ситуации вокруг 33-летнего ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, вчера ирландец был арестован за опасное вождение. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс. Об этом сообщает Independent.

«Не слежу за ним пристально. Но могу сказать, что так устроен западный мир. Он бунтарь и нарушает правила, тем самым привлекает интерес. Почему так происходит? Может, это идёт от безнаказанности: заплатишь штраф и всё, вопрос решён.

Стоит ли ему давать российское гражданство? Если честно, мне бы не хотелось, чтобы ему давали гражданство. А если и стоит давать, то сделать налоги такого же размера, как он платит в той же Ирландии», — приводит слова Шлеменко Legalbet.

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