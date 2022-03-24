Дрозд: Емельяненко — больной человек. Ему нужно заниматься зависимостью от алкоголя

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд считает Сергея Харитонова безусловным фаворитом возможного поединка с Александром Емельяненко по правилам бокса.
«За подобными новостями (о конфликте Емельяненко и Харитонова. — Прим. «Чемпионата») не слежу. Мне кажется, это не в рамках бокса. Будет ли этот бой, не знаю, но, как показывает практика, сейчас всё можно организовать. Большой проблемы я не вижу. По правилам бокса, думаю, Харитонов будет фаворитом. В чём его преимущество? Во всём. Емельяненко – его и спортсменом уже сложно назвать. Просто посмотрите на его состояние, разве он похож на спортсмена? Мне кажется, он больной человек, которому нужно заниматься здоровьем и зависимостью от алкоголя. Этим всё сказано», – сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Оба бойца смешанных единоборств имеют опыт выступлений в профессиональном боксе. Емельяненко-младший в 2009 году свёл вничью бой с Хизиром Плиевым решением большинства судей, а спустя 10 лет нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде. Харитонов выиграл три боя из трёх. В последнем поединке Сергей одолел Малика Скотта раздельным решением.
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