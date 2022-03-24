Стал известен кард вечера бокса «Короли Нокаутов»-7

В Москве пройдёт боксёрский турнир «Короли Нокаутов» — 7, главным событием которого станет поединок экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна Байсангурова с оппонентом из Армении Мануком Диланяном.



Онлайн-трансляция открытой тренировки и пресс-конференции пройдёт на мультимедийной платформе ММА.РФ.



27 марта полный файткард «Короли Нокаутов-7» выглядит так:



1-й главный бой до 66,7 кг, 10 раундов

Хусейн Байсангуров 19-1-0, 17 KОs (Россия) — Манук Диланян 12-3-2, 5 KOs (Россия)



2-й со-главный бой 90+ кг, 8 раундов

Виталий Кудухов 5-0-0, 2 KОs (Россия) — Владислав Вишев 5-0-0, 2 KОs (Россия)



3-й бой до 76,2 кг, 10 раундов

Рохман Ахметханов 3-0-0, 3 KОs (Россия) — Артур Осипов 17-4-2, 11 KОs (Россия)



4-й бой, 90+ кг, 8 раундов

Тимур Сакулин 10-0-0, 5 KОs (Россия) — Равшанбек Джаббаров 11-5-1, 5 KОs (Узбекистан)



5-й бой до 69,9 кг, плавающая пара, 6 раундов

Шахобас Махмудов 9-0-0, 8 KОs (Россия) — Надир Бахшиев 7–14-3 (Беларусь)



6-й бой 90+ кг, 8 раундов

Егор Фрольцов (дебютант) — Ботиржон Закиров 8-0-0, 4 KOs (Казахстан)



7-й бой до 57 кг, 6 раундов

Акмал Убайдов 2-0-0, 2 KOs (Таджикистан) — Беслан Бекух 4-0-0, 3 KOs (Россия)

8-й бой до 79,4 кг, 6 раундов

Ришат Бакиров 24-17-0, 2 KOs (Россия) — Карен Аветисян 9-37-4, 2 KOs (Россия)



9-й бой до 66 кг, 6 раундов

Вахид Аббасов 5-0-0, 4 KOs (Россия) — Аркадий Арутюнян 4-20-0, 1 KOs (Россия)



10-й выставочный бой (дети), 2 раунда по 1,5 минуты

Артём Жуков — Байсангур Исаев