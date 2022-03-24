Тимур Валиев рассказал, чего стоит опасаться Яну в бою со Стерлингом

Боец смешанных единоборств Тимур Валиев дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Если Стерлинг сможет навязать свою манеру боя, забирать спину, то Ян будет находиться в красной зоне. Но по большому счёту Ян большой фаворит. Он показал, что его борьба лучше, ударка на голову выше, функционально он лучше. Ну, есть моменты, такие зоны, куда лучше не попадаться, где Стерлинг очень опасен. Их надо избежать, не отдавать спину, и всё нормально должно быть», – сказал Валиев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Ян тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.