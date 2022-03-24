Мехонцев поделился ожиданиями от предстоящего боя Тимофея Цзю

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев дал прогноз на поединок Тимофея Цзю и Террелла Гуше.
«Поскольку у Цзю-младшего не было большой любительской карьеры, он должен быть хорошо сохранён. Он получил хороший опыт в профессионалах. А то, что у него 15 из 20 побед нокаутом, означает, что он не истаскался. Как бывает у автомобилей, если пробег 400 тысяч километров, уже стоит задуматься о смене автомобиля. У Тимофея пока небольшой пробег, хороший возраст и опыт уже есть.
Из того, что я видел и слышал от своего тренера и отца, Тимофей Цзю — не Костя Цзю. Но я желаю ему стать похожим на своего отца в боксёрском классе. А то, что соперник Тимофея доходил до чемпионского боя, делает его опасным бойцом. Но сын Кости сейчас на подъёме, поэтому считаю, что он сможет победить», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Поединок Тимофея Цзю (20-0, 15 KOs) и Террелла Гуше (22-2-1, 11 KOs) состоится в ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory (Миннеаполис, США).
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