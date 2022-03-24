Александр Емельяненко обвинил Харитонова в договорном поединке со Скоттом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что поединок его соотечественника Сергея Харитонова и американского боксёра Малика Скотта носил договорной характер.
«Сережа, тех, кто не стоял в парах, ты можешь облапошить, но нас с Александром Шлеменко не получится. Жёсткий удар открытой перчаткой через локоть? Кому ты тут горбатого лепишь?
Я не знаю, кроме тебя, ни одного бойца, кто столько раз отказывался от продолжения боя то от тычка в глаз, то от попадания в пах. Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются. Не дурачь народ, Серёжа, все всё видят и понимают», — написал Александр Емельяненко в своём телеграм-канале.
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Бой Харитонова и Скотта возглавил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился все запланированные шесть раундов по три минуты, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Харитонову — 58:57, 57:58, 58:57.
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