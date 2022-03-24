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«Он просто поднимется в средний вес». Конор ответил Хабибу на критику Ковингтона

«Он просто поднимется в средний вес». Конор ответил Хабибу на критику Ковингтона
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил экс-чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову на критику полусредневеса Колби Ковингтона. Ранее Хабиб призвал всех бойцов в полусреднем весе бойкотировать потенциальные поединки с Ковингтоном.

«Он просто поднимется в средний вес, потому что он не толстая задница», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что американский боец UFC Хорхе Масвидаль может получить серьёзный срок в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Масвидаль был арестован после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана Papi Steak поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys — авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC. В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана.

После этого Хабиб призвал полусредневесов отказаться от боёв с Колби.

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