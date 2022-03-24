«У него никакая борьба». Хамзат Чимаев — об Адесанье

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о чемпионе UFC Исраэле Адесанье.



«Иззи? Я думаю, мне будет легче побить этого парня, чем Камару Усмана. У него никакая борьба. Парень, с которым он дрался в прошлый раз, не борец, но он смог взять его спину. Если я возьму его спину, то оторву ему голову. просто снесу его голову. Лёгкие деньги для меня», — приводит слова Хамзата Чимаева MMAFighting.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Следующим соперником шведа станет Гилберт Бёрнс, который провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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