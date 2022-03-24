Стало известно, когда Пейдж Ванзант проведёт следующий бой на голых кулаках

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант проведёт следующий поединок в промоушене Bare Knuckle FC на турнире в Лондоне 9 июля. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в своих социальных сетях. Соперница Ванзант по поединку пока не определена.



В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с американкой Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Бритен Харт.

Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.