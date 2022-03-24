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Террелл Гуше поделился мыслями о поединке с Тимом Цзю

Террелл Гуше поделился мыслями о поединке с Тимом Цзю
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Американский боксёр Террелл Гуше поделился мнением о своём следующем поединке, в котором он встретится с австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю.

«Этот парень непобеждённый, он физически очень силён, занимает высокое место в рейтингах. Победа над ним сделает меня настоящим претендентом. Я знаю, что Брайан Кастаньо и Джермелл Чарло будут сражаться за все пояса, и готов сделать заявление.

Конечно, мой опыт сыграет роль. Я ветеран, участник Олимпиады. Вы сами знаете, что это не первое моё родео. Да, я трижды проигрывал, но никогда не терпел избиение, так что я по-прежнему в строю», — приводит слова Гуше BoxingScene.

Бой Цзю и Гуше состоится в ночь с 25 на 26 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и станет главным событием спортивного шоу.

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